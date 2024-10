Confira os erros de Nunes, Boulos, Marçal e Tabata no debate UOL/Folha

Minha esposa transferiu o título [domicílio eleitoral para São Paulo], acho que vocês precisam da uma olhadinha nisso

FALSO. A esposa Marçal, Ana Carolina de Carvalho Marçal, não transferiu o título de eleitor para São Paulo. Portanto, não votará no marido para prefeito da capital paulistana. A colunista do UOL Thais Bilenky questionou o ex-coach sobre o assunto. Ele afirmou que a esposa transferiu o título para a capital paulista. Contudo, a própria jornalista teve acesso à certidão da Justiça Eleitoral. O documento mostra que a mulher de Marçal vota em Santana do Parnaíba (SP) (aqui).

Certidão da Justiça Eleitoral da mulher de Marçal Imagem: Reprodução

Você [Boulos] é o candidato mais rico aqui nesse debate, como aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com seu dinheiro, com dinheiro público, bateu teto eleitoral, não sei se chegou a R$ 67 milhões, mas a R$ 66 milhões contra campanha igual a nossa com R$ 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar

IMPRECISO. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), é possível ver que Boulos de fato declarou ter recebido R$ 65.662.114,03 de recursos recebidos para a campanha (aqui). Contudo, Marçal recebeu mais do que os R$ 4 milhões ditos por ele. O total líquido de recursos recebidos declarados até o momento foi de R$ 6.181.228,27 (aqui).