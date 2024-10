Pix para quitar dívida da arena do Corinthians ainda não foi criado

É falso que a chave Pix para que torcedores do Corinthians contribuam na quitação da dívida do estádio do clube já esteja disponível. Posts que divulgam esse teor são suspeitos de aplicar golpes.

Ao UOL Confere, a Gaviões da Fiel negou que a conta tenha sido criada.

O que diz o post

Um vídeo com a logo da Caixa Econômica Federal e um texto convocando torcedores do Corinthians a contribuir com Pix para quitação da arena do clube é compartilhado com a seguinte legenda: "Caixa Econômica Federal Salve fiel! Comunicado oficial: Chave Pix oficial para a quitação da arena está no ar a partir de hoje terça-feira (17), vamos se juntar para que esse movimento não seja em vão e sim reconhecido pelo mundão!! Faremos história e para isso precisamos de cada um de vocês, fiéis torcedores, clique em saiba mais para acessar o site oficial e fazer a sua contribuição! Agora é hora de mostrar a nossa paixão verdadeira pelo timão! Abraços, diretoria Gaviões da Fiel!"