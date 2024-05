Bergamo: Decisão sobre embaixador já havia sido tomada há muito tempo

Foi mantida uma certa discrição, mas todo mundo sabia que ele não voltaria. O que aconteceu hoje foi a publicação no Diário Oficial, oficializando uma situação que já estava dada.

É simbólico que esta determinação tenha sido publicada justamente em um momento no qual Israel está desobedecendo organismos internacionais e atacando e queimando vivas mulheres e crianças em campos de refugiados em Gaza. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Em conversa com diplomatas, Mônica explicou que eles consideravam não haver mais clima para a permanência de Meyer em Tel Aviv. Além do agravamento da situação em Rafah, pesou a reprimenda de Israel ao embaixador no Museu do Holocausto, em gesto interpretado como uma humilhação.

Eles me disseram que não havia mais sentido o embaixador ficar lá. Ele foi humilhado e não podia fazer nenhuma atividade cultural, comercial ou receber brasileiros lá. Para falar o quê? Que Israel é lindo, maravilhoso, bombardeando um território e matando mulheres e crianças? O que ele ficaria fazendo lá?

Se o chanceler [Israel Katz] oferecesse um jantar ara embaixadores da América Latina, o embaixador brasileiro poderia ir após ter sido humilhado publicamente depois de tudo o que Katz falou sobre o presidente Lula?