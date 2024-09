Tales: Maior erro de Trump no debate foi falar para a bolha dele

Trump não falou para atrair os 11% de indecisos. Kamala, não: ela falou para tentar abrir o leque e tentar trazer o indeciso. Vale lembrar que Joe Biden venceu nos 'Estados pêndulo' graças ao aumento na participação de eleitores.

É isso o que Kamala está buscando, a Taylor Swift traz e Trump não soube trabalhar nesse debate. Pode residir aí a grande derrota dele: a postura de falar só para a bolha, e não para um ambiente mais amplo. Tales Faria, colunista do UOL

Na visão de Tales, Kamala ganhou o debate por ter sido mais incisiva do que Biden.

Kamala conseguiu inverter a lógica do debate. Trump estava acostumado com Biden, que se perdia quando era atacado. Agora, desde o início, a Kamala atacou. Ela já estava na ofensiva logo quando entrou e cumprimentou Trump, que até ficou sem saber o que fazer e acabou estendendo a mão.

Depois, veio aquela tela cortada. Aqui, ela beneficiou Pablo Marçal; lá, beneficiou Kamala. Trump tem o mau hábito de piscar demoradamente os olhos, especialmente quando está em negação. A imagem que passa é a do sujeito fugindo da realidade. Isso foi evidente. Tales Faria, colunista do UOL

Trump criticou a atuação dos moderadores do debate, que desmentiram declarações dadas pelo republicano ao longo do programa. Para Tales, a atitude do candidato é um reconhecimento de que ele foi derrotado.