Príncipe Harry corre o risco de ser deportado dos EUA com Trump presidente?

O príncipe Harry corre o risco de ser deportado dos EUA e mandado de volta ao Reino Unido após 20 de janeiro, quando Donald Trump toma posse como presidente do país. O republicano já afirmou que quer rever a posição do britânico no país, ainda que, por enquanto, isso esteja no campo da especulação.

O que aconteceu

Harry admitiu uso de drogas em livro. No seu livro de memórias "O Que Sobra", o filho do rei Charles 3º relatou suas experiências com entorpecentes como a cocaína e a maconha — a primeira "não teria feito nada por ele", enquanto a segunda "o ajudou" a lidar com questões emocionais, descreve. Obra foi publicada quando Harry já havia deixado o Reino Unido.

Formulário de obtenção de vistos nos EUA questiona candidatos a respeito de uso prévio de substâncias. Caso um visitante ou imigrante indique um histórico de ingestão de drogas, o governo americano pode vetar a autorização de entrar no país.