Atos esvaziados, Lula com militares e Tarcísio em tanque: como foi o 7/9

Zé Gotinha ganhou destaque. Uma das atrações do desfile em Brasília foi o símbolo das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde, situação que não ocorria no governo Bolsonaro.

Nas redes, políticos e influenciadores bolsonaristas chamaram o desfile em Brasília de esvaziado. Nos dias anteriores ao feriado, eles vinham convocando um "fique em casa" entre os eleitores, para sinalizar falta de apoio ao Executivo.

Acompanhado de Janja, Lula observa apresentação aérea em Brasília Imagem: ADRIANO MACHADO/REUTERS

Tarcísio em tanque e saudação a 1964

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desfilou em um tanque do Exército na capital paulista. Em evento no Anhembi, zona norte, ele repetiu o gesto do ex-governador do Rio Wilson Witzel e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também já desfilaram em veículos militares.