Josias: Show de Soraya e Feliciano prova que a CPI do 8/1 precisa acabar

A CPI vai terminar sem a oitiva do Braga Netto e com esse tipo de espetáculo, sobre sobrancelhas, botox, perucas e outros derivativos dos salões de beleza. A comissão ficou um pouco mais feia nessa sessão. Ficou entendido que é preciso encerrar. Vem aí o relatório final e o personagem central é Bolsonaro, que não foi ouvido. Isso não foi colocado em votação e o governo dispunha de maioria, mas não pegou em lanças . Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Eleição do Conselho Tutelar mostra ultradireita vivíssima no Brasil

Josias avalia ainda que a eleição do Conselho Tutelar de São Paulo, ocorrida no último domingo (1º), mostrou como a ultradireita continua com grande poder de influência no país. Ele destacou a renovação de 70% do grupo e o perfil conservador dos novos eleitos.

O colunista vê um retrocesso com o resultado do pleito e teme a interferência do fanatismo religioso na assistência às crianças.