Greve de transporte em São Paulo gera embate de pautas pró e antiprivatista

O movimento teve como motivo principal protestar contra o plano de privatizações do governo de São Paulo, que, segundo os trabalhadores, pode causar a deterioração da qualidade do serviço público de transporte e de abastecimento de água. O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) discorda e afirma que segue com os planos privatistas.

Para a colunista Juliana Dal Piva, Tarcísio está aproveitando o movimento para focar nos transtornos à população e, assim, se "reconectar" pelo discurso com a fatia bolsonarista do eleitorado de direita, com vistas a suas pretensões políticas futuras.

Josias de Souza argumenta que, na briga entre governador e sindicalistas, quem paga o pato é o trabalhador que depende do transporte coletivo. Ele sugere que Tarcísio amplie o debate sobre as privatizações e que os grevistas defendam a qualidade dos serviços sem "sonegá-los" à população.

Já Leonardo Sakamoto reflete sobre o fato de o governo não ter aceito a proposta dos trabalhadores de deixar a catraca livre no dia de protesto, o que ele vê como um lance na briga para conquistar "corações e mentes" para as visões pró e antiprivatização.

Juliana Da Piva: Tarcísio vê na greve chance de reconexão com direita bolsonarista

Josias de Souza: Na briga entre o sindicalismo e Tarcísio, pobre entra com a cara