Após reforma histórica, Notre-Dame é mostrada pela primeira vez ao público durante visita de Macron

"Vocês mostraram ao mundo que nada resiste à audácia (...) É um orgulho imenso para toda a nação", disse o presidente francês, insistindo que esperava que o espírito de "fraternidade" "continuasse" no canteiro de obras.

O presidente investiu fortemente na reconstrução da catedral, comprometendo-se a concluí-la no prazo de cinco anos.

Reabertura em 8 de dezembro

A sétima e última visita do presidente antes da reabertura oficial do monumento, em 8 de dezembro, começou por volta das 10h30 e durou duas horas. A primeira etapa, no exterior, foi acompanhada pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o arquiteto Bas Smets, que projetou a praça diante da catedral, que teve seu pavimento de calcário restaurado.

Na segunda parte da visita, se uniram ao grupo a primeira-dama Brigitte Macron, o arcebispo de Paris Laurent Ulrich, o diretor da restauração, Philippe Jost e a ministra da Cultura francesa Rachida Dati.

As imagens mostraram o interior da Catedral totalmente renovado, com a pedra clara das paredes totalmente limpa e novamente luminosa, sua nova estrutura de madeira, as abóbadas de pedra restauradas com os mesmos métodos e materiais do século 13, o mobiliário litúrgico de bronze e a estátua da Virgem no Pilar, que pôde ser salva do incêndio de 2019.