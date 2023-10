Wood, porém, lamentou que nem todos os países no Conselho de Segurança condenaram o Hamas, ainda que não tenha dado os nomes daqueles que não seguiram essa linha.

"A situação é ainda fluida e perigosa. E tentamos impedir que esse conflito se espalhe", disse Wood. "Esse conflito pode crescer e não queremos ver isso. Vamos esperar que não fique pior", insistiu.

Pressionado a responder como os palestinos fariam para se defender, Wood preferiu focar no Hamas. "Neste momento, é importante que mundo condene esses ataques", disse. "Condenamos os ataques contra civis em todas as partes. Mas o que é importante agora é o apoio à Israel", explicou.

O governo dos Emirados Árabes também destacou o risco de que o conflito se espalhe. Para a embaixadora do país, Lana Nusseibeh, é importante que cada um dos governos do Conselho use sua influência e canais diplomáticos para levar todas as partes no conflito a uma desescalada.

Relatando o encontro, a diplomata admitiu que alguns governos apontaram para o fato de que o processo de uma negociação política foi interrompido. "Mas precisamos lidar com a crise imediata", disse, citando a necessidade de que os israelenses sequestrados sejam liberados.

Para outros governos que fizeram parte do Conselho, uma das mensagens do encontro foi de que os palestinos tem direito à paz e a de defender, mas não por meio de ataques como o do Hamas.