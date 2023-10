Até o momento, mais de 2.800 palestinos foram mortos, mais de 10.850 ficaram feridos e acredita-se que centenas estejam presos sob os escombros.

As autoridades israelenses também já confirmaram que 1.300 israelenses foram mortos e mais de 4.100 ficaram feridos. Cerca de 200 permanecem em cativeiro.

De acordo com ela, nem os trabalhadores de agências humanitárias foram poupados. "Quinze funcionários da UNRWA e cinco do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho foram mortos. As instalações da ONU estão entre o grande número de objetos civis danificados", disse.



"Com a escalada das hostilidades, esses números só aumentarão, e uma situação humanitária já terrível continuará a se deteriorar", alertou.



Segundo Joyce, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham fugido de suas casas para outras partes de Gaza. "Na realidade, os civis não têm para onde ir - nenhum lugar para escapar das bombas e mísseis, nenhum lugar para encontrar água ou comida, ou para escapar da catástrofe humanitária que se desenrola", lamentou.

"À medida que os civis são amontoados em uma área cada vez menor, os itens essenciais de que precisam para sobreviver - abrigo, água, alimentos, energia e assistência médica - praticamente acabaram", disse.

A representante da ONU ainda apontou que as escolas da UNRWA abrigam mais da metade da população deslocada no centro-sul de Gaza. "A UNRWA está fazendo o que pode para atender às crescentes necessidades, mas sua capacidade está no limite máximo. Sem mais combustível, ela só conseguirá operar as pequenas usinas de dessalinização nesses abrigos por mais alguns dias", disse.

Hospitais em colapso

Para a ONU, as preocupações com a desidratação e as doenças transmitidas pela água continuam altas devido ao colapso dos serviços de água e saneamento. "Embora Israel tenha retomado parcialmente o fornecimento de água para o leste de Khan Younis no fim de semana, outras redes estão tão danificadas que não poderiam fornecer água mesmo se fossem ligadas novamente", disse.