Consumidor confiante e menos gente fazendo bico empurram aprovação de Lula

Razões econômicas puxam popularidade de Lula para cima. O aumento do salário mínimo, a diminuição do custo de vida, a inflação em queda e a consolidação e ampliação de programas sociais mostram que a situação econômica do país vem melhorando. A pesquisa feita pelo IPEC mostrou que 54% da população brasileira precisou fazer bicos nos últimos 12 meses, enquanto o percentual era de 67% na pesquisa realizada no ano anterior, em período eleitoral.

Índice de Confiança do Consumidor em alta. Mais da metade da população brasileira ainda precisa de uma atividade extra além do trabalho formal para complementar sua renda, mas o Índice de Confiança do Consumidor vem crescendo consecutivamente nos últimos meses e apresentando tendência de pico nos últimos anos, o que mostra que a economia no país está melhorando. Existe uma correlação estatística alta entre a avaliação positiva do governo e o Índice de Confiança do Consumidor, portanto, a popularidade de Lula continua apresentando uma tendência de crescimento, mesmo que pequena. Além da popularidade de Lula, o bom desempenho da economia também reforça a posição de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dentro do governo.

Percepção da pobreza diminuiu. A pesquisa do IPEC também mostrou que a percepção de pobreza nas cidades brasileiras diminuiu. 57% da população brasileira ainda afirma perceber pessoas em situação de fome ou pobreza nas cidades, mas o percentual era de 75% na pesquisa realizada em 2022. Ainda existem muitas pessoas que percebem a pobreza, mas a queda de quase 20 pontos é bastante expressiva.

Popularidade aumenta capacidade de ação do governo. Para a política e para a opinião pública, a popularidade e a capacidade de ação do governo são diretamente proporcionais. Um presidente popular acaba sofrendo menos chantagens do Congresso e, apesar de a chantagem não ser pequena, o índice de popularidade é um indicador importante, pois essa chantagem poderia ser ainda maior.

