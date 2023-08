PEC dos Militares será mais branda que o imaginado. O ministro da Defesa José Mucio e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), pretendiam anunciar uma proposta de emenda para combater o ativismo político nas Forças Armadas. Nela, os militares seriam impedidos de ter participação política, ou seja, militares da ativa não poderiam ocupar cargos no governo. No final das contas, esse trecho do texto foi retirado da PEC e a única alteração proposta será para impedir militares da ativa de disputarem as eleições e, em caso de derrota, voltarem a ocupar seus antigos cargos dentro das Forças Armadas.

Governo Lula perde a oportunidade de acerto de contas e mea culpa que militares poderiam fazer. Como servidores do Estado, os militares deveriam fazer um mea culpa sobre o golpe de 64, mas continuam existindo e resistindo. Lula, por ser um conciliador, quer isolar o bolsonarismo e compor com os militares e evangélicos, perdendo a chance de pressionar militares a fazerem mea culpa no momento em que estão fragilizados como nunca.

Erros de Múcio. O ministro da Defesa, José Múcio, começou errado ao defender acampamentos golpistas no início do ano. Ele é a pessoa errada, no lugar errado e também no momento errado.

Formação militar deveria mudar. Recentemente durante o governo Bolsonaro os militares voltaram a flertar com o golpismo. Há imagens de Bolsonaro sendo aplaudido em quartéis após discurso golpista e, portanto, a formação militar e o que é ensinado nos quartéis deveria mudar.

***

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 19h.