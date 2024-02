Avó de fugitivo de Mossoró teme por vida de neto e pede que ele se entregue

A fuga em Mossoró foi a primeira registrada em presídios federais e causou desgastes ao Ministério da Justiça e ao governo federal. No Brasil há outras quatro unidades: Campo Grande (MS): Porto Velho (RO), Catanduvas (PR) e Brasília (Distrito Federal).

Toda a direção do presídio foi afastada por causa do episódio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi na manhã de hoje a Mossoró para acompanhar de perto as investigações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse também hoje de manhã que as suspeitas são de que houve conivência na fuga de Deibson e Rogério. Até agora, as autoridades carcerárias não explicaram oficialmente como os dois faccionados do CV escaparam.