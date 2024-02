Lira troca solenidades do STF e governo por jantar de campanha na Paraíba

O presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira (PP-AL), trocou a posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por um jantar de campanha para sucessão na Câmara, afirmou o colunista do UOL Tales Faria, durante o UOL News desta quinta (1).

Hoje no discurso dele [Barroso] e ele não precisou gastar muito tempo, a situação é um pouco mais tranquila, mas eu concordo que a gente precisa ficar em vigilância. Diminuiu o risco de um ataque frontal do tipo deste que ocorreu em 8/1 [de 2023], mas há outros ataques. Por exemplo: qual foi a grande ausência dessa cerimônia toda? Tales Faria, colunista do UOL