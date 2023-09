Aeroporto de Barcelos é reaberto 2 dias após acidente de avião matar 14

O aeroporto tem um trecho interditado, exatamente no local onde a aeronave parou após ter tentado pousar no meio da pista, informou a Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. As informações iniciais mostram que o local de pouso deixou o piloto sem "pista suficiente para frear", explicou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Vinícius Almeida.

A emissora informou que a empresa responsável pela aeronave já estava no município nesta segunda-feira (18) para conseguir cortar o avião em pedaços menores e levá-lo para Manaus.

Apesar do acidente, já havia uma obra prevista para ocorrer no aeroporto entre os dias 25 de setembro a 15 de outubro. "A reforma na pista não é fator impeditivo para voo neste momento. Vai ter uma melhoria no aeroporto, mas pousos e decolagens estão devidamente autorizados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), disse Vinícius Almeida, secretário de segurança pública do Amazonas, em entrevista coletiva.

O acidente

Todos os passageiros eram pescadores esportivos e viajaram à cidade amazonense para praticar o esporte. Horas antes do acidente, no sábado (16), um dos pescadores postou um vídeo do grupo no avião que caiu, no qual eles aparecem em um momento descontraído antes de embarcarem.

O acidente teria ocorrido no momento em que o avião, que partiu de Manaus, se aproximava do pouso, no aeroporto de Barcelos. "Devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves retornaram para Manaus e o piloto do avião decidiu tentar o pouso", diz a nota da Defesa Civil.