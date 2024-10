Pai que sumiu com filhos em 2021 teria sido visto com eles na Nova Zelândia

Um pai que sequestrou seus três filhos e sumiu na mata de Waikato, na Nova Zelândia, pouco antes do Natal em 2021, teria sido visto com as crianças pela primeira vez desde então na costa oeste do país. A informação é do jornal New Zealand Herald.

O que aconteceu

Tom Phillips fugiu com Ember, atualmente com 8 anos, Maverick, de 9 anos e Jayda, de 11 anos, após uma briga com a mãe das crianças. Este não foi o primeiro desaparecimento do quarteto. Dois meses antes, em setembro de 2021, o pai e os filhos foram dados como desaparecidos depois que sua picape foi encontrada abandonada na praia de Kiritehere, segundo a rede ABC da Austrália, o que iniciou a operação de buscas por terra e mar.

Todos foram encontrados 19 dias depois após a primeira fuga. Na ocasião, Phillips foi à propriedade rural de seus pais na periferia de Marokopa e alegou que tinha levado os filhos em uma viagem para acampar e acabaram estendendo o passeio. A ocorrência foi registrada e ele foi acusado de desperdício de recursos e tempo dos policiais.