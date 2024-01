Ramagem nega uso de software de espionagem: 'Salada de narrativas'

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), negou que utilizou o sistema de espionagem do órgão durante o governo Bolsonaro.

O que aconteceu

Ramagem disse que nem ele, nem os policiais federais que o acompanhavam acessaram o FirstMile, em entrevista à GloboNews. "Nós da direção da PF, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas", afirmou.

O diretor responsável pela gestão dos sistemas foi exonerado após se negar a informar como trabalhava com a ferramenta, segundo Ramagem. "Quando se negaram a me informar como eles estavam trabalhando com a ferramenta, eu exonerei esse diretor, que era o chefe dessa ferramenta, e encaminhei todo o procedimento para a corregedoria", acrescentou.