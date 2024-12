Pautar PL da Anistia no Senado está 'fora de cogitação', diz Contarato

PT pede arquivamento de projeto

O PT entregou, em meados de novembro, o documento de solicitação de arquivamento do PL da Anistia. O partido citou o atentado a bomba no STF e a revelação de um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para justificar o pedido. A decisão sobre o arquivamento cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O documento ressaltou que ele pode arquivar o PL da Anistia "mediante provocação".

O pedido menciona que o PL da Anistia concederia perdão a "comandantes da trama golpista". A citação ocorre depois que o texto cita o plano para matar o presidente Lula (PT), o vice, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre Moraes.

As explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em novembro, também fizeram com que aliados do presidente Lula (PT) intensificassem as críticas ao PL.

