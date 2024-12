Esquerda pede impeachment de Derrite; aliados de Tarcísio não assinam

O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, foi alvo de um pedido de impeachment protocolado nesta sexta (6) por deputados estaduais da oposição na Alesp.

O que aconteceu

Nenhum aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) apoiou a medida. Assinaram o pedido 26 dos 94 deputados estaduais de São Paulo — 18 deles são políticos do PT e outros 5, ligados ao PSOL. Andréa Werner (PSB), Marina Helou (Rede) e Leci Brandão (PCdoB) completam a lista (veja a relação completa no fim do texto).

Entregue à presidência da Assembleia, o pedido da oposição será analisado pela procuradoria da Casa. Cabe ao órgão encaminhar o requerimento a comissão de constituição e justiça da casa para emissão de um parecer.