Após críticas, Trump diz que foi responsável por tornar Otan 'forte'

O ex-presidente norte-americano Donald Trump desafiou as críticas recebidas por suas ameaças à Otan nesta segunda-feira (12), afirmando que durante seu mandato tornou a aliança "forte".

O muito provável candidato republicano nas eleições presidenciais norte-americanas em novembro não se aprofundou nem negou suas declarações de sábado, quando disse que "encorajaria" a Rússia a atacar os países da Otan se eles não pagassem suas cotas.

"EU FIZ A OTAN FORTE, e até os RINOS e os democratas de extrema esquerda reconhecem isso", disse Trump na rede social Truth Social, usando o acrônimo que alguns conservadores usam para outros republicanos do partido: Republicanos apenas de nome (Republicans in Name Only, em inglês).