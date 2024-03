MP defende que Globo rompa com TV de Collor; desfiliação depende de um voto

O procurador segue, assim, o mesmo entendimento do relator do processo no TJ-AL (Tribunal de Justiça), Paulo Zacarias, que em dezembro acolheu o recurso da TV Globo, mas manteve os efeitos da liminar até o julgamento da 3ª Câmara Cível do TJ — que tem ainda mais dois desembargadores.

Basta mais um voto, e a TV de Collor será desfiliada da Globo. Contudo, ainda não há data para julgamento pela 3ª Câmara Cível do TJ.

A TV Gazeta está em recuperação judicial desde 2019 por conta de dívidas acumuladas ao longo de vários anos. Apesar de uma votação de credores aprovar o plano de recuperação, o grupo de Collor está sendo investigado por supostos crimes falimentares.