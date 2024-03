Dos milagres a Lampião: quem era o Padre Cícero, nascido há 180 anos no CE

O velório, cortejo e sepultamento reuniram 60 mil pessoas, e a data virou um símbolo para os devotos, que lotam a estátua de 27 metros erguida em Juazeiro do Norte no alto da colina do Horto. Além disso, o local recebe uma multidão no dia de finados.

Em outubro do ano passado, o Padre foi incluído no livro de heróis e heroínas da pátria do Senado, junto agora com tantos outros nomes históricos do país (veja todos aqui).

Estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte (CE) Imagem: Governo do Ceará/Dilvulgação

História

Padre Cícero nasceu em 1844 e foi ordenado padre em novembro de 1870. Ele realizou sua primeira missa no Natal daquele ano, em que recebeu um sinal.

A história do "padim" contada pela Diocese do Crato aponta que nessa missa, cercado impressionado com os flagelados da seca, o padre recém-ordenado escutou de Jesus as palavras que o acompanharam durante toda a sua vida: "e tu, Cícero, toma conta deste povo!".