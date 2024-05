Quase 50 milhões estão sob risco alto ou muito alto de inundação no Brasil

Municípios da região Sul são os que mais vão precisar tomar providências e se adaptar a esse cenário.

Fui olhar os números com um pouco mais de detalhe para entender a distribuição deste risco e ele é muito desigual ao longo do Brasil, como era de se esperar. Embora, percentualmente, a região Sudeste seja a região com a maior parcela e proporção de municípios que correm esse tipo de risco, o número de cidades sob esse risco é 900, que tem um risco alto ou muito alto.

Você pode falar: 'Não é tanto assim'. O problema é que os maiores municípios brasileiros estão entre esses 900 municípios onde há um risco alto ou muito alto de inundação, enchente ou algum evento hidrológico catastrófico.

A região Sul do Brasil é a região onde proporcionalmente mais municípios precisam se adaptar às mudanças do clima, por causa do aumento da frequência de eventos extremos com potencial catastrófico. São esses municípios da região Sul, notadamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vão precisar tomar mais providências para se adaptar a esse novo cenário que estamos vivendo.

***

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.