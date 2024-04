Israel buscou envolver EUA na guerra ao provocar Irã, avalia governo Lula

O recado foi claro ao líder israelense: os EUA não irão se envolver numa ofensiva contra o Irã.

Na reunião de emergência do Conselho de Segurança, no domingo, a profunda desavença entre as potências foi evidente. Mas, nos discursos, também ficou claro que nem americanos e nem iranianos querem um confronto.

Robert Wood, embaixador dos EUA, afirmou que os americanos "não buscam um conflito" e que a última coisa que a região precisa era de uma nova guerra. A delegação iraniana respondeu no mesmo tom, indicando que se mostrou "moderada" ao aceitar o papel dos militares americanos para interceptar seus mísseis, sem que isso tenha significado que uma nova guerra estaria sendo iniciada entre Teerã e Washington.