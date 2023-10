Netanyahu foi avisado do teor da conversa telefônica, resultante da suspensão do acordo, mantida entre o saudita Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro, e Ebrahim Raisi, presidente do Irã.

Na supracitada conversa, e ainda com relação aos chamados acordos abraâmicos do ano 2000, os Emirados Árabes Unidos reprovaram os ataques do Hamas e as ações bélicas violentas de Israel contra a população civil.

No âmbito do Direito das Gentes, os contratos e pactos podem ser rescindidos. Melhor expondo, os denominados acordos abraâmicos podem ser rescindidos entre os pactuantes, no caso a Jordânia.

Para Israel, seriam desastrosas as rescisões dos pactos celebrados com Egito, Jordânia e Emirados Árabes.

Na visita de Biden, algumas questões ainda são mantidas em segredo. Por exemplo, existe formado em Israel um gabinete de guerra e ainda não se sabe se os seus integrantes, em especial o ministro da Defesa, irão participar do encontro com o presidente estrangeiro.

Sabe-se, por outro lado, desejar Biden distância de Itamar Bem-Gvir e Bezalel Smotrich, ambos líderes da direita radical e do partido religioso ortodoxo de apoio político a Netanyahu.