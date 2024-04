Na Europa, deputado distorce fatos e diz que Brasil é uma ditadura

A justiça [brasileira vem] tornando a oposição inelegível, retirando-lhes os direitos políticos.

DISTORCIDO. Não é verdade que a oposição está se tornando inelegível. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou inelegível após ser condenado em dois processos, mas ele não teve seus direitos políticos suspensos (aqui e aqui). Isso significa que, apesar de não poder se candidatar, Bolsonaro pode ser filiado a partido político —atualmente ele está no PL— e pode votar nas eleições. A Constituição Federal estabelece apenas cinco ocasiões que preveem a perda ou suspensão dos direitos políticos. Inelegiblidade não é uma delas (confira aqui).

Este país possui membros do Congresso sendo presos por suas opiniões.

FALSO. Desde 2019, três membros do Congresso Nacional foram presos: Daniel Silveira, Flordelis e Chiquinho Brazão. Flordelis foi presa acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo (aqui). Ela foi cassada dois dias antes da prisão (aqui). Daniel Silveira foi preso por incitação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo (aqui). O deputado defendeu o AI-5 (aqui), medida da ditadura militar usada para cassar opositores e que permitiu o fechamento do Congresso (aqui). Já Chiquinho Brazão foi preso suspeito de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (aqui).

Nos casos de Daniel Silveira e Chiquinho Brazão, as prisões foram mantidas pela Câmara (aqui e aqui). A casa legislativa deve analisar prisões de parlamentares federais, como determina a Constituição. Ou seja, o Poder Legislativo referendou uma decisão do Judiciário. A Câmara não analisou a prisão da Flordelis porque ela teve o mandado cassado antes de ser presa.

