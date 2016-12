Idoso se perde no caminho para loja e é encontrado a mais de 1.400 km longe de casa

Do UOL, em São Paulo

Getty Images Quantas vezes será que ele parou para abastecer?

Um idoso de 89 anos, morador da cidade da Filadélfia, nos EUA, se perdeu dirigindo para uma loja próxima de sua casa e foi parar no Alabama, mais de 1.400 km de distância.

Na última segunda-feira (19), Jody Tarbutton perguntou para policiais onde estava e descobriu que tinha ido parar na cidade de Haleyville, no Alabama.

Os policiais levaram o idoso à delegacia e, pesquisando sua carteira de habilitação, descobriram que Tarbutton estava desaparecido havia dois dias.

A família do idoso foi contatada e ele foi levado a um hospital.

"A gente nunca esperaria que ele iria estar no Alabama", disse Cindy Gatta, filha de Tarbutton, à Associated Press.

Cindy encontrou-se com seu pai em um hospital no Alabama, onde o idoso foi internado com pressão alta e desidratação.

Os policiais desconfiam que Tarbutton se perdeu por causa do mau tempo. O idoso deve voltar para casa de avião. Sua família ainda estuda uma maneira de levar seu carro de volta para a Pensilvânia.

