Sem dinheiro para ter um cavalo, jovem treina saltos com vaca

Do UOL, em São Paulo

Hannah Simpson/Instagram

Quando tinha apenas 11 anos, a neo-zelandesa Hannah Simpson sonhava em ter um cavalo para participar de competições de saltos. Mas como o animal era muito caro, ela teve de, digamos, adaptar seu sonho e começou a treinar uma vaca.

Agora, aos 18 anos, Hannah e sua vaquinha Lilac, de sete anos, são frequentemente vistas saltando obstáculos na cidade de Invercargill, no sul da Nova Zelândia.

"Lilac só tinha seis meses e eu era muito pequena. Meu irmão me desafiou a saltar com ela e eu comecei. Antes disso, eu só tinha montado um pônei por duas vezes e uma ovelha", contou Hannah ao jornal inglês "The Guardian".

Hoje, Lilac consegue saltar obstáculos de até 1,4 metro. Mas, a vaquinha só pula quando tem vontade.

"Ela é uma vaca. Não posso esperar que ela salte como um cavalo. Sem um cutucão, ela não varia nada, pois é muito sossegada", afirmou Hannah.

A jovem não tem planos de competir profissionalmente ou até mesmo de mostrar as habilidades de sua vaca em eventos equestres. Mas Hannah reconhece que a habilidade de Lilac é rara e impressionante. Até porque, a garota já tentou montar outras vacas, mas não obteve sucesso.

Hannah até conseguiu comprar um cavalo há dois anos, mas ainda assim prefere saltar com sua vaquinha, quem considera ser sua melhor amiga.