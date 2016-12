Americana dá à luz quíntuplos com ajuda de 24 profissionais

Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center / AP

A norte-americana Margaret Baudinet contou com a ajuda de uma equipe de 24 profissionais da saúde para ter quíntuplos no centro médico St. Joseph's, em Phoenix, Estados Unidos. As informações são da agência Associated Press.

As crianças nasceram em um intervalo de apenas 17 minutos, pesando cerca de 1,5 kg cada uma. Entre os funcionários que trabalharam no parto, estavam dois anestesistas, três cirurgiões e 15 funcionários da unidade de terapia intensiva

Baudinet e seu marido Michael deram as boas-vindas a quatro meninas e um menino do dia 4 de dezembro. O casal é do Estado da Virgínia, mas se mudou temporariamente para o Arizona para ficar mais perto do médico John Elliott, um especialista em gravidez e parto de gêmeos.

"Foi preciso muita gente fazendo o seu trabalho corretamente para tudo dar certo", afirmou Elliott à AP.

"Era quase uma cesariana de rotina, exceto que, em vez de um bebê, parecia um carro de palhaço, eles continuavam saindo: um, dois, três, quatro e cinco,"

William Chavira, médico que auxiliou no parto.

As crianças, que nasceram aos seis meses de gestação, permanecem na unidade de terapia intensiva e já respiraram por conta própria e estão sendo alimentadas com mamadeira.

A mãe dos cinco irmãos afirma que estava aflita com o parto e só conseguiu ficar tranquila quando teve alta.

"Eu ainda não sei como será ter cinco recém-nascidos, acho que terei muitos sentimentos diferentes pelos próximos anos. Mas estou bem com isso, era o que eu queria", diz Baudinet.